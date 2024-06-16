Спаллетти – самый возрастной тренер сборной Италии на Евро за всю историю

Сборная Италии стартовала на Евро-2024 с победы над соперниками из Албании – 2:1.

«Скуадра адзурра» начала встречу не лучшим образом, пропустив самый быстрый гол в истории турнира, однако быстро нашла в себе силы отыграться и выйти вперёд. По данным официального сайта УЕФА, Спаллетти (65 лет и 100 дней) стал самым возрастным тренером, выведшим сборную Италии на матч чемпионата Европы. Прежний рекорд принадлежал Джованни Трапаттони: он был всего на три дня моложе сегодняшнего Спаллетти в поединке со сборной Болгарии в 2004 году.

Итальянцы расположились на втором месте в квартете B после первого тура. Первую строчку занимает Испания, обыгравшая Хорватию (3:0).