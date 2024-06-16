Карвахаль стал самым возрастным автором гола сборной Испании на Евро

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль установил рекорд сборной Испании.

Ветеран «сливочных» отличился в поединке против сборной Хорватии (3:0), прошедшем в рамках первого тура группового этапа Евро-2024. По данным Opta, Карвахаль (32 года и 156 дней) стал самым возрастным игроком, забившим за сборную Испании на чемпионате Европы. Любопытно, что в роли ассистента выступил 16-летний Ламин Ямаль – самый молодой автор результативной передачи в истории Евро.

Напомним, гол в ворота хорватов стал для Даниэля Карвахаля первым в составе сборной Испании за всю карьеру. Футболисту потребовалось 45 матчей, чтобы забить дебютный мяч за «красную фурию».