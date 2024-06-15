Самый быстрый гол в истории Евро не помог: сборная Италии одержала волевую победу над Албанией

Сборные Италии и Албании сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 15 июня.

Фавориты, которые с опаской подходили к Евро-2024 (Испания, Германия) стартовали ну очень уверенно. По команде Лучано Спаллетти тоже было много вопросов, а начинать им предстояло игрой против одной из самых слабых сборных чемпионата. По крайней мере, так высказывались по Албании эксперты. Играть первым номером вышли Скамакка, Пеллегрини, Фраттези, Жоржиньо, Барелла и Федерико Кьеза. У Албании место в старте получил защитник «Локомотива» Митай, на скамейке запасных остался Мирлинд Даку из «Рубина».

И увидел он, как на первой же минуте Димарко из аута забросил мяч в свою штрафную площади, где достался он Байрами. Недим метров с девяти зарядил в верхний угол, воспользовавшись подарком – 0:1. Гол состоялся на 22-й секунде, став самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Рекорд Дмитрия Кириченко пал.

Но быстрый гол взбодрил только итальянцев. Тут «скуадра адзурра» врубила турбоскорости. Ди Лоренцо справа прострелил, вторым темпом набежал Лоренцо Пеллегрини и обязан был счёт сравнивать, но метров с десяти пробил мимо створа.

Сильно лучше получилось через десять минут, когда разыграли угловой Димарко и Пеллегрини. Лоренцо в итоге подал на дальнюю штангу, где продавил оппонента Бастони – 1:1. В следующей волне атак Скамакка пытался всех растолкать и пробить, отскок ушёл на дугу штрафной площади, где Асани чуть подправил траекторию. Мяч в итоге достался Николо Барелле, а тот ударом в касание упаковал его под штангу – 2:1. Три быстрых гола, вот такой темп задали Италия и Албания.

Такой старт усмирил команды. Точнее, политику усмирения выбрала Италия, которая стала играть с преимуществом, но без фанатизма. Команда Спаллетти атаковала, однако события не форсировала, минимальное преимущество её устраивало. Шикарная атака со скрытой передачей Жоржиньо, продолжением Кьезы и «парашютиком» Фраттези должна была заканчиваться голом, но Стракоша умудрился смахнуть мяч рукой в штангу.

Опасно бил и Скамакка, выигравший воздух метрах в шести от ворот. Форвард замкнул кросс Ди Лоренцо, но переиграть бдительного Стракошу не сумел. Федерико Кьеза активным прессингом самолично создал себе момент, обокрав Митая в чужой штрафной площади. Попытался сразу же он упаковать мяч в дальнюю «девятку», но в створ ворот не попал. Димарко метров с 17 палил плотно – опять же по позиции Стракоши.

Без блеска, но и без нервов. Сборная Италии спокойно довела матч до победы, начав с волевого успеха. Албанцам самый быстрый гол в истории Евро очков не принёс.