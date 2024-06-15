Куман – о Симонсе: «Очень рады, что у нас есть такой игрок»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о полузащитнике национальной команды Хави Симонсе.

Напомним, 16 июня нидерландцы в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сыграют с Польшей, встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.

- На данный момент он один из самых талантливых игроков в Нидерландах. Он уже сыграл много важных матчей. У него есть креативность, скорость. Он осмеливается добиваться результатов. Мы очень рады, что в нашей команде есть такой игрок, как он, - сказал Куман на пресс-конференции перед матчем с Польшей.

Хави Симонс, который на клубном уровне в минувшем сезоне выступал за «РБ Лейпциг», провёл во всех турнирах 43 матча, забил 10 голов и сделал 15 ассистов на партнёров.