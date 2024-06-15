​Балаге: «Чемпионат мира тоже начинался с 7:0, но потом...»

Сборная Испании ударно начала свои выступления на Евро-2024, обыграв хорватов со счётом 3:0. Но известный испанский журналист Гильем Балаге предлагает не предаваться шапкозакидательским настроениям - он напомнил историю с прошлого чемпионата мира.

- Не будем забывать про то, что чемпиона мира Испания тоже начала с крупной победы, 7:0 против Коста-Рики, и все думали, что мы завоюем мир. Мы увидели в этот раз очень эффективную Испанию. Но мы допускали также шансы у наших ворот. Унаи Симону пришлось несколько раз вступать в игру и спасать нас, в том числе и с пенальти. Поэтому будем чуть осторожнее, - цитирует слова Балаге BBC Sport.