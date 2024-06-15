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Чемпионат Европы по футболу 2024

Эриксен: «Не думаю о том, что было три года назад»

15 Июня 2024 • 23:34 Комментировать
Словения
...
Дания
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Через 18 ч. 40 мин.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о своём состоянии в преддверии первого матча на Евро-2024.

В матче против сборной Финляндии на Евро-2020, прошедшем в июне 2021 года, Эриксен упал на газон из-за остановки сердца. Врачи смогли спасти игрока, а позднее тот вернулся в сборную Дании, за которую сыграет на Евро-2024 в Германии.

«Прошло три года, за это время произошло много всего. Честно говоря, я не думаю об этом постоянно. С нетерпением жду возможности вновь выйти на поле», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Эриксена, высказавшегося в преддверии матча против Словении.

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Манчестер Юнайтед Сборная Дании Кристиан Эриксен евро-2024 ещё теги

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