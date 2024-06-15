Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль обменялся футболками со своим одноклубником и хавбеком сборной Хорватии Лукой Модричем.

В субботу, 15 июня, Испания и Хорватия провели очный поединок в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась крупной победой испанцев со счетом 3:0. Автором одного из забитых мячей стал 32-летний Карвахаль, для которого данный гол стал первым за национальную команду.

— Я хотел сохранить свою футболку, потому что в ней я забил свой первый гол за сборную Испании. Но Лука попросил поменяться, и я, конечно, не смог ему отказать, — приводит слова Карвахаля Madrid Universal.