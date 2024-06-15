Радимов считает, что сборной Хорватии удастся выйти в плей-офф Евро-2024

Хорватская национальная команда сможет выйти в плей-офф Евро-2024, несмотря на поражение от Испании в 1-м туре группового этапа. Такое мнение выразил Владислав Радимов, экс-игрок сборной России.

- Мне кажется, что им хватит мастерства и опыта, чтобы выйти в плей‑офф турнира. У Хорватии будут шансы в матчах против команд, которые уступают им в классе, - сказал бывший защитник петербургского «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

Напомним, коллектив Златко Далича 15 июня в Берлине уступил Испании, пропустив три безответных мяча. Все голы были забиты в первой половине встречи. В следующем матче соперником хорватов станет Албания, встреча намечена на 19 июня.