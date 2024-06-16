Сербия – Англия: Вероятные стартовые составы на вечерний матч чемпионата Европы

В первом туре группы C на Евро-2024 сборная Сербии встретится со сборной Англии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд Драгана Стойковича и Гарета Саутгейта.

Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Младенович, Страхинья Павлович, Миленкович, Спайич, Живкович, Сергей Милинкович-Савич, Максимович, Тадич, Митрович, Влахович.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунс, Уокер, Райс, Александер-Арнольд, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Матч между сборными Сербии и Англии в Гельзенкирхене состоится сегодня, 16 июня, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция данной встречи пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов