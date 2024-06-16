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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сербия – Англия: Вероятные стартовые составы на вечерний матч чемпионата Европы

16 Июня 2024 • 11:00 Комментировать
Сербия
...
Англия
1 7.40 X 4.50 2 1.50
Через 9 ч. 7 мин.

В первом туре группы C на Евро-2024 сборная Сербии встретится со сборной Англии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд Драгана Стойковича и Гарета Саутгейта.

Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Младенович, Страхинья Павлович, Миленкович, Спайич, Живкович, Сергей Милинкович-Савич, Максимович, Тадич, Митрович, Влахович.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунс, Уокер, Райс, Александер-Арнольд, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Матч между сборными Сербии и Англии в Гельзенкирхене состоится сегодня, 16 июня, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция данной встречи пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Сербии

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