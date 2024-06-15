Мората рассказал, насколько серьёзна его травма

Нападающий сборной Испании Альваро Мората получил повреждение в матче против Хорватии (3:0).

Футболист мадридского «Атлетико» открыл счёт в поединке первого тура группового этапа Евро-2024 на 29-й минуте, а на 67-й был вынужденно заменён из-за травмы.

«Я получил очень сильный удар, поэтому мне пришлось попросить замену, но я буду готов к следующему матчу с Италией», – заявил на пресс-конференции Мората.

Встреча сборных Испании и Италии пройдёт 20 июня. Прямо сейчас итальянцы проводят свой матч против Албании – следить за ходом этой игры можно на сайте LiveResult в режиме текстовой трансляции.