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Чемпионат Европы по футболу 2024

Буффон: «Спаллетти мотивирует прыгнуть выше головы»

15 Июня 2024 • 23:22 Комментировать

Знаменитый Джанлуиджи Буффон высказался по поводу мотивации итальянской сборной на начавшемся чемпионате Европы. «Скуадра адзурра», напомним, выступает в ранге действующего победителя турнира:

- Кьеза, Жоржиньо, Барелла, также Лоренцо Пеллегрини - вот игроки, которые будут чаще всего упоминаться. Всех их мотивирует Спаллетти, который может заставить прыгнуть выше головы, - заявил Буффон, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

В настоящий момент сборная Италии проводит свой первый матч на Евро-2024 со сборной Албании, следите за прямой онлайн-трансляцией посредством нашего сайта

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Буффон
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