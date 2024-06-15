Буффон: «Спаллетти мотивирует прыгнуть выше головы»

Знаменитый Джанлуиджи Буффон высказался по поводу мотивации итальянской сборной на начавшемся чемпионате Европы. «Скуадра адзурра», напомним, выступает в ранге действующего победителя турнира:

- Кьеза, Жоржиньо, Барелла, также Лоренцо Пеллегрини - вот игроки, которые будут чаще всего упоминаться. Всех их мотивирует Спаллетти, который может заставить прыгнуть выше головы, - заявил Буффон, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

В настоящий момент сборная Италии проводит свой первый матч на Евро-2024 со сборной Албании, следите за прямой онлайн-трансляцией посредством нашего сайта.