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Чемпионат Европы по футболу 2024

Польша – Нидерланды: Предполагаемые стартовые составы на очередной матч Евро-2024

16 Июня 2024 • 09:00 Комментировать
Польша
...
Нидерланды
Через 5 ч. 37 мин.

В первом слоте воскресного игрового дня чемпионата Европы 2024 года сыграют сборные Польши и Нидерландов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

Польша: Щесны, Залевски, Кивёр, Бартош, Беднарек, Франковски, Модер, Пётровски, Слиш, Себастиан Шиманьски, Букса.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Дюмфрис, Гравенберх, Схаутен, Рейндерс, Гакпо, Депай, Фримпонг.

У сборной Польши большие кадровые проблемы в линии атаки. Аркадиуш Милик пропустит Евро-2024 из-за травмы колена. На неопределённый срок выбыли Роберт Левандовски и Кароль Свидерски. У Нидерландов пропускают турнир Френки де Йонг и Тён Копмейнерс.

Матч Польша – Нидерланды в Гамбурге стартует сегодня, 16 июня, в 16 часов по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши сборная Нидерландов

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