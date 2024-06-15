Кейн высказался об игре сборной Германии в матче с Шотландией

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о недавнем выступлении сборной Германии.

Хозяева турнира не оставили шансов соперникам из Шотландии в матче открытия, победив со счётом 5:1.

«Германия фантастически провела ту игру. В этой сборной выступают многие мои одноклубники, и я уверен, что они довольны своим стартом на Евро-2024. В сборной Германии много отличных футболистов. Я желаю им всего наилучшего, но, конечно же, я полностью сосредоточен на сборной Англии и нашем предстоящем матче с Сербией», – цитирует Bayern & Germany Кейна.

Поединок Англия – Сербия пройдёт в воскресенье в 22:00 по московскому времени.