Де ла Фуэнте: Начо и Ле Норман провели отличный матч, но у нас есть и другие игроки

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, попадут ли в стартовый состав Начо Фернандес и Рубен Ле Норман на матч против Италии.

— Я доволен всеми защитниками, которые сыграли с Хорватией. Сегодня все провели отличный матч, включая Начо и Ле Нормана. Однако у нас есть и другие футболисты, который могут играть не хуже, — заявил испанский тренер на послематчевой пресс-конференции.

15 июня сборная Испании разгромила Хорватию в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024. Следующим соперником подопечных де ла Фуэнте станет Италия. Игра между командами должна будет пройти 20 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 (мск).