Карвахаль: «Ямаль был хорош в дуэлях с Гвардиолом»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль отметил выступление своего товарища по сборной Испании Ламина Ямаля в первом матче на Евро-2024.

Испанцы уверенно обыграли сборную Хорватии – 3:0. Карвахаль установил на табло окончательный счёт, поразив ворота в концовке первого тайма, а автором голевой передачи стал 16-летний Ямаль.

«Ламин был очень хорош, и в нескольких ситуациях он брал верх над Йошко Гвардиолом в дуэлях. Оба наших вингера проявили себя замечательно», – заявил в послематчевом интервью футболист «Реала».

20 июня сборной Испании предстоит встретиться с Италией.