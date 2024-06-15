Де ла Фуэнте — о матче с Италией: «Это будет очень сложная игра»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился комментарием о предстоящем матче против сборной Италии.

— Это будет очень сложная игра. Мы должны сыграть на таком же уровне, как и с Хорватией, чтобы у нас были шансы на победу. У нас очень четкие идеи. Мы знаем, что победы не даются легко, — заявил де ла Фуэнте журналистам.

Напомним, в матче первого тура чемпионата Европы сборная Испании разгромила Хорватию со счетом 3:0. Во втором матче группы B итальянцы играют с Албанией. Встреча продолжается в эти минуты, следить за ней можно в текстовой трансляции.

Игра второго тура Испания – Италия состоится 20 июня. Начало матча запланировано на 22:00 по мск.