Куман назвал фаворитов Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман ответил на вопрос о фаворитах чемпионата Европы.

В воскресенье «оранжевые» стартуют на турнире матчем против сборной Польши. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.

«Думаю, на Евро-2024 нет явного фаворита. Может быть, сборная Франции выглядит сильнее остальных, так как обладает опытом побед, но претендентов много. Сборные Англии, Португалии и Германии также очень хороши, но я надеюсь, что мы сможем побороться за трофей», – поведал на пресс-конференции Куман.

В одном квартете со сборными Нидерландов и Польши также выступят команды Франции и Австрии.