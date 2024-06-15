Кейн: «Победа на крупном турнире была бы вершиной успеха для сборной Англии»

Гарри Кейн, нападающий и капитан сборной Англии, перед игрой против Сербии на чемпионате Европы – 2024 пообщался с журналистами.

Форвард рассказал, что любит играть за национальную команду.

- Мне нравится играть за свою страну. Я люблю играть за Англию. Каждый раз, когда я выхожу на поле в этой футболке, для меня это многое значит. Победа на крупном турнире для сборной Англии была бы вершиной успеха, - цитирует нападающего пресс-служба УЕФА.

Завтра английская сборная встретится с Сербией в рамках 1-го тура чемпионата Европы – 2024, начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.