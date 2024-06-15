Далич объяснил крупное поражение сборной Хорватии от Испании

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал неудачу своей команды в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

«Шашечные» уступили сборной Испании со счётом 0:3, пропустив все голы ещё до перерыва.

«Не самое удачное начало, но нужно поздравить Испанию с победой. Сегодня нам не хватило энергии и агрессии, а первый гол стал результатом ошибки. Но до завершения групповой стадии ещё два матча – мы должны сосредоточиться на них и постараться одержать две победы», – приводит официальный сайт УЕФА слова Далича.

Во втором туре хорваты встретятся со сборной Албании. Поединок состоится 19 июня.