Де ла Фуэнте ответил, не впадёт ли Испания в эйфорию после разгрома Хорватии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о возможных последствиях крупной победы над Хорватией в первом матче Евро-2024.

В рамках первого тура Испания разгромила Хорватию, забив сопернику три безответных мяча.

— Мы очень счастливы, но очень осторожны. Мы осознаем, что это только начало пути и впереди еще много матчей, — заявил де ла Фуэнте в послематчевом флеш-интервью.

На данный момент Испания возглавляет группу B. В рамках второго тура чемпионата Европы – 2024 подопечные де ла Фуэнте встретятся с Италией. Игра пройдет 20 июня, начало запланировано на 22:00 по столичному времени.