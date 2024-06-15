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Чемпионат Европы по футболу 2024

Впервые в истории Евро три гола были забиты за первые 16 минут одного матча

15 Июня 2024 • 22:43 Комментировать
Италия
2:1
Албания
1 1.38 X 5.00 2 9.50
2-й тайм

Впервые в истории чемпионатов Европы забиты три гола в первые 16 минут матча. Это случилось в проходящей вечером субботы игре между сборными Италии и Албании в Дортмунде, сообщает Opta Sports.

Напомним, что началась игра практически с мгновенного гола сборной Албании, который тоже стал рекордным. Однако спустя 10 минут итальянцы сравняли счёт, а после Николо Барелла изящным ударом с линии штрафной вывел «скуадру адзурру» вперёд – 2:1.

До этого рекорд по трём забитым голам был установлен на 18-й минуте в матче Исландия - Англия в 2016 году.

Текстовая трансляция игры сборных Италии и Албании проходит на нашем портале!

Рекорд Кириченко пал


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ИТАЛИЯ АЛБАНИЯ
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