Барелла обошёл Тотти по голам за сборную Италии

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла отпраздновал свой десятый гол в составе сборной Италии.

27-летний игрок отличился на 16-й минуте сегодняшнего поединка первого тура группового этапа Евро-2024 против Албании, установив на табло счёт 2:1 в пользу «скуадры адзурры». Как отмечает Squawka, теперь на счету Бареллы больше голов в цветах итальянской национальной команды, чем у знаменитого Франческо Тотти. На счету легенды «Ромы» девять забитых мячей в 58 матчах, у Бареллы – десять в 54.

Следить за дальнейшими событиями матча сборной Италии против Албании можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.