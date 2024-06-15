Тренер сборной Испании оценил игру Руиса и Симона

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил игру вратаря команды Унай Симона и хавбека Фабиана Руиса в матче с Хорватией.

Встреча первого тура чемпионата Европы – 2024 завершилась уверенной победой Испании со счетом 3:0. Руис оформил гол+пас и был признан лучшим игроком матча. Симон в свою очередь едва не привез гол в свои ворота.

— Если бы у меня была такая возможность, то я бы дал награду лучшего игрока не только Руису, но и Симону. Сегодня они были великолепны. Да, Унаи совершил ошибку, но я не придаю этому большого значения, — сказал де ла Фуэнте в послематчевом флеш-интервью.

Во втором туре чемпионата Европы испанцы сыграют с Италией. Встреча пройдет 20 июня, начало — в 22:00 по мск.