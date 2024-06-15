Мората – о победе над Хорватией: «Это образец того, как мы должны играть»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался после разгромной победы над Хорватией на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, встреча прошла 15 июня и завершилась победой испанской команды со счётом 3:0, Мората отличился одним забитым мячом, который стал для него седьмым в рамках чемпионатов Европы.

- Я думаю, что мы сыграли хорошо. Мы оказали огромное давление на потрясающую сборную. Это образец того, как мы должны действовать во всех наших матчах с самого начала, - цитирует Морату пресс-служба УЕФА.

Также Мората отметил вклад болельщиков в победу и поблагодарил их за поддержку.