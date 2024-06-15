Калафьори – второй самый молодой защитник, сыгравший за Италию на Евро

Центральный защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори стал обладателем уникального достижения в составе сборной Италии.

22-летний футболист попал в стартовый состав «скуадры адзурры» в матче первого тура Евро-2024 против Албании. Согласно данным Opta, Калафьори – второй в истории самый молодой защитник, вышедший на поле в составе сборной Италии на чемпионате Европы. Рекорд по-прежнему принадлежит легендарному Паоло Мальдини: 10 июня 1988 года он сыграл против Германии в возрасте 19 лет.

На третьей строчке в рейтинге расположился Алессандро Бастони, сегодняшний напарник Калафьори. Центрбек «Интера» уже успел поразить ворота соперников.

Следить за матчем сборных Италии и Албании можно посредством текстовой трансляции на сайте LiveResult.