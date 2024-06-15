Митай стал первым игроком РПЛ, вышедшим на поле в матче Евро-2024

Защитник московского «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай вышел на поле с первых минут в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 с Италией.

Таким образом, албанец стал первым представителем Российской премьер-лиги, сыгравшим на текущем турнире. Помимо Митая, из РПЛ на Евро-2024 были вызваны нападающий «Рубина» Мирлинд Даку (Албания), защитник «Сочи» Ваня Дркушич (Словения) и защитник «Спартака» Срджан Бабич (Сербия).

В эти минуты продолжается матч между Италией и Албанией. Следить за всеми событиями поединка можно в текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.