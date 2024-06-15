Модрич: «У Хорватии больше нет права на ошибку»

Лука Модрич, полузащитник сборной Хорватии, высказался о матче против Испании на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, встреча прошла в субботу, хорваты потерпели поражение со счётом 0:3, все три мяча Испания забила в первом тайме.

- Это не тот результат, на который мы надеялись. Теперь у Хорватии больше нет права на ошибку, нам нужно восстановиться и побеждать в остальных двух поединках. В каком-то смысле это хорошо, теперь мы понимаем, что нам нужно только выигрывать. Нам нужно хорошо подготовиться, проанализировать, что пошло не так, и стать намного лучше, - передаёт слова хорватского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Хорватия в следующем матче встретится с Албанией, игра пройдёт 19 июня и начнётся в 16:00 по мск.