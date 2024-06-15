Де ла Фуэнте: «Уверен, однажды Ямаль станет одним из лучших»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что думает об игре Ламина Ямаля.

16-летний вингер «Барселоны» помог «красной фурии» стартовать на Евро-2024 с победы, отметившись результативным пасом в матче с Хорватией (3:0).

«Ямаль продолжает бить рекорды. Ему нужно продолжать расти, но я уверен, что однажды он станет одним из лучших игроков», – заявил в послематчевом интервью де ла Фуэнте.

Напомним, Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро, а также самым молодым автором голевой передачи.

Во втором туре группового этапа испанцы сыграют против сборной Италии. Поединок состоится 20 июня.