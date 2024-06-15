Рекорд Кириченко пал: Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро

Сегодня, 15 июля, сборная Италии встречается со сборной Албании в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024.

Счет в матче был открыт практически сразу после стартового свистка. Автором забитого мяча стал атакующий полузащитник Албании Недим Байрами, который поразил сетку ворот соперника уже на 22-й секунде.

Данный гол стал самым быстрым в истории чемпионата Европы. Напомним, предыдущий рекорд принадлежал экс-игроку сборной России Дмитрию Кириченко, который в 2004 году забил Греции на 67-й секунде.

За всеми событиями матча Италия – Албания можно следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.