Карвахаль высказался после победы над Хорватией

Даниэль Карвахаль, защитник сборной Испании, дал свой комментарий после победного матча с Хорватией на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, встреча состоялась 15 июня в Берлине и завершилась победой испанской команды со счётом 3:0, Карвахаль отметился одним забитым мячом, который стал для него первым в составе национальной сборной Испании. Ранее за 44 прошедших матча Даниэль ни разу не забивал в составе сборной.

- Сегодня мы действительно слышали наших болельщиков, чувствовали их близость к нам. Так много людей приехали в Берлин, чтобы поддержать нас. Это делает нас такими счастливыми. Мы – единое целое, мы мы семья, - передаёт слова Карвахаля пресс-служба УЕФА.