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Чемпионат Европы по футболу 2024

Рафинья отреагировал на слова Мбаппе о сложности Евро и чемпионата мира

15 Июня 2024 • 22:12 Комментировать
Австрия
...
Франция
1 6.00 X 4.50 2 1.57
17.06 22:00

Футболист сборной Бразилии и «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал слова Килиана Мбаппе.

Форвард сборной Франции заявил, что уровень чемпионата Европы выше, чем на чемпионате мира, с чем не согласен бразилец.

«К сожалению для него, он проиграл финал чемпионата мира южноамериканской команде. Хотел бы я посмотреть, как европейские команды проводят отборочные матчи в Южной Америке на тех же полях, что и мы», – приводят испанские СМИ слова Рафиньи.

Напомним, Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году, а в 2022 добрался с «трёхцветными» до финала, где победила Аргентина. На Евро-2020 французы с Мбаппе потерпели неудачу, вылетев на стадии 1/8 финала.

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Сборная Бразилии Сборная Франции евро-2024 Килиан Мбаппе Рафинья Диас ещё теги

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