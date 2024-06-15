Кейн: «Англия заслужила быть в числе фаворитов Евро»

​Гарри Кейн, нападающий сборной Англии, высказался на пресс-конференции перед матчем против Сербии.

Напомним, встреча пройдёт 16 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Завтра мы хотим провести хороший матч и играть в том стиле, в котором хотим играть. Без мяча мы хотим быть агрессивными командой.

Мы фавориты Евро? На каждом турнире у всех есть свои ожидания. Мы заслужили право быть в числе фаворитов Евро-2024. Хотим заставить страну гордиться нами, - сказал форвард английской сборной перед матчем с Сербией.