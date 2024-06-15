Бушманов: «Испанцы полностью переиграли хорватов»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о крупной победе сборной Испании над Хорватией (3:0) в матче первого тура чемпионата Европы – 2024.

«Испания всегда является одним из фаворитов, и сегодня они это доказали. Испанцы полностью переиграли хорватов, и ничего не дали им создать», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что не нужно делать серьезных выводов после первой игры, но Испания точно будет бороться за золотые медали чемпионата Европы.

В следующем туре Испания встретится с Италией. Игра между командами пройдет 20 июня. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.