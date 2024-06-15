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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фернандо Льоренте: «Даже Месси не был на таком уровне в возрасте Ямаля»

15 Июня 2024 • 22:03 Комментировать

Бывший форвард сборной Испании Фернандо Льоренте высказался о таланте 16-летнего Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» начал выступление на Евро-2024 с очередного рекорда – он стал самым молодым игроком, отметившимся ассистом на турнире. Испанцы одержали победу над Хорватией – 3:0.

«Даже Месси не был на таком уровне в нынешнем возрасте Ямаля. Ламин делает невероятные вещи, его нельзя ни с кем сравнивать», – цитирует Managing Barca известного экс-нападающего.

В активе Ламина Ямаля два забитых гола и пять ассистов в восьми поединках за сборную Испании с момента дебюта в сентябре прошлого года.

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Барселона Лионель Месси Сборная Испании Фернандо Льоренте Ламин Ямаль ещё теги
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