Дель Пьеро – о матче сборной Италии: «Такие же ощущения, как в 2006 году»

Бывший футболист Алессандро дель Пьеро прекрасно помнит, как сам играл за сборную Италии в Дортмунде.

Именно в этом городе прошёл полуфинальный матч чемпионата мира 2006 года, где итальянцы обыграли сборную Германии, дважды забив в концовке дополнительного времени. Автором второго гола стал дель Пьеро.

«Сегодня многие будут болеть против нас. Это может сказаться и положительно, и отрицательно – зависит от того, как вы смотрите на вещи. Когда толпа поддерживает соперников, тебе легче сохранять концентрацию, но это может напрягать эмоционально.

Этот стадион вызывает прекрасные воспоминания о великих победах. Сейчас у меня такие же ощущения, как в 2006 году, и это хороший знак», – цитирует Football Italia дель Пьеро.