Спаллетти: «Для сборной Италии важно показывать качественную игру»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался перед началом первого матча своей команды на Евро-2024 против Албании.

Встреча стартует в 22:00 по московскому времени.

«Это особенный момент, мы должны им наслаждаться. Фанатов сборной Албании здесь больше, чем наших болельщиков, но от этого будет только веселее.

Для нас имеет значение, футбол какого качества мы показываем. Мы хотим показать, что из себя представляем. С нетерпением ждём старта», – сказал в интервью Sky Sport Спаллетти.

Ранее в том же квартете состоялся первый матч, в котором сборная Испании обыграла Хорватию со счётом 3:0.