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Чемпионат Европы по футболу 2024

«Как ветераны»: Пономарёв объяснил, почему Хорватия крупно проиграла Испании эксклюзив

15 Июня 2024 • 21:46 Комментировать
Испания
3:0
Хорватия

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупной победе Испании над Хорватией (3:0) на чемпионате Европы.

- Не слишком ли легкой получилась победа для испанцев?

- Хорваты уже все в возрасте: Модричу – 38 лет, вся полузащита – 33 года, 33 года. Нет задора, физика отстает. Все притупляется в этом возрасте. Так что хорваты сами виноваты. Надо было омолаживать состав, смело вводить молодых игроков, которые бы напрягали оборону противника. А с испанцами они передавали мяч друг другу и что? Все это на тихом ходу, как играют ветераны.

- Что понравилось в игре испанцев?

- У них хорошая физика, движение, хорошая техника владения мячом. Но это на уровне сборной Хорватии. А дальше посмотрим. Они уязвимы.

- В чем?

- Хорваты создали достаточно много голевых моментов. Могли забить. Я даже увидел панику у испанцев.

- Как вам момент с пенальти хорватов и отмененным голом?

- Не понял, почему этот гол отменили. То ли вратарь двинулся раньше времени, то ли игрок забежал в штрафную. Но даже если бы хорваты забили, это не сыграло бы никакой роли. Теперь надо посмотреть испанцев с итальянцами и албанцами, которые для меня являются «темной лошадкой». 

- Самому молодому игроку испанцев, Ямалю, всего 16 лет. Это оправдано, брать таких молодых ребят на чемпионат Европы?

- Конечно. Но так редко бывает. Хотя раз ему доверяют, значит, он хорошо себя чувствует на поле. Для него это отличный задел на будущее. Ему нужно пройти это горнило чемпионата. Может, дальше он вообще раскроется очень здорово.

- Какой у сборной Испании потенциал?

- Из группы она выйдет, а дальше надо смотреть, на кого попадет. Сейчас трудно оценивать потенциал этой сборной, потому что хорваты были никакие. Они давали испанцам легко принимать мяч, были тяжелые. Поэтому трудно сказать, как испанцы будут выглядеть с более сильными соперниками.

- Чем объяснить высокую результативность этого Евро?

- Нападающие хорошие. У немцев, швейцарцев, которые преподали урок венграм. Они тоже были никакие. Не удивлюсь, если швейцарцы еще обыграют шотландцев и выйдут из группы.

Елена Григорьевская

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