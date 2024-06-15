Руис – о победе над Хорватией: «Мы сделали то, что хотели»

Фабиан Руис, полузащитник сборной Испании, подвёл итоги матча с Хорватией на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, встреча прошла 15 июня в Берлине и завершилась победой испанской команды со счётом 3:0, 28-летний футболист забил гол и ассистировал своему партнёру. Руис был признан лучшим игроком матча.

- Самое главное, что мы победили. Была важна результативная передача, но не менее важен и гол. Я считаю, что команда выступила очень хорошо. Мы сделали то, что хотели, и очень много для этого работали. Как команда, мы добились всего, чего хотели, и это важно, - цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.