Гладилин: «Сербия не слабее Англии, будет борьба»

Валерий Гладилин, в прошлом тренер столичного «Спартака», высказался о предстоящем матче между Сербией и Англией.

Напомним, встреча Евро-2024 пройдёт 16 июня, начало матча запланировано на 22:00 по мск. В группу Сербии и Англии также входят Дания со Словенией.

- Сербы ничуть не уступят, потому что они не слабее англичан. Так что здесь будет борьба. Сербы с Англией примерно равны по силам, - передаёт слова Гладилина Vprognoze.ru.

Гладилин добавил, что у сербов и англичан равные шансы на победу.

Ранее главный тренер сборной Сербии назвал англичан одними из главных фаворитов чемпионата Европы, а полузащитник Душан Тадич уверен, что Англия не будет недооценивать сербскую сборную.