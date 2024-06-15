Ямаль прокомментировал победу сборной Испании над Хорватией

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль дал интервью после победы над Хорватией в матче чемпионата Европы (3:0).

Испанцы успешно начали турнир благодаря голам Альваро Мораты, Фабиана Руиса и Даниэля Карвахаля. Последнему ассистировал 16-летний Ямаль.

«Мы выступили хорошо, были уверены в себе. У нас качественная команда, и теперь мы можем демонстрировать то, над чем работали на протяжении последних месяцев.

Сегодня для нас было важно хорошо играть между линиями. Какие бы задачи ни ставились передо мной, я готов сделать всё для команды», – цитирует Barca Universal испанского вундеркинда.