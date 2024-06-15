Рианчо оценил игру Ямаля

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в «Спартаке», высказался об игре вингера сборной Испании Ламина Ямаля в матче с Хорватией.

Игра первого тура чемпионата Европы – 2024 завершилась разгромной победой испанцев со счетом 3:0. 16-летний Ямаль записал на свой счет один ассист.

«Это очень хороший футболист. У него еще есть время, чтобы стать совершенным игроком», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В следующем туре сборная Испании встретится с национальной командой Италии. Поединок между командами должен будет пройти 20 июня. Свисток арбитра о начале матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ямаль — самый молодой автор ассиста в истории Евро