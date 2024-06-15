Кавазашвили высказался о перспективах сборной Грузии на Евро-2024

Анзор Кавазашвили, в прошлом голкипер сборной СССР, порассуждал о возможном успешном выступлении сборной Грузии на Евро-2024.

Напомним, грузинская национальная команда сыграет в одной группе с Турцией, Чехией и Португалией. Свой первый матч на турнире грузины сыграют 18 июня, их соперником станет Турция, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Кавазашвили отметил, что выход Грузии на Евро уже является достижением и имеет большое значение.

- Я не ручаюсь за общий результат в том, что они могут выиграть группу или занять второе место. Но то, что они будут стараться, и приложат максимум усилий для выхода в следующий этап – это будет вообще феноменально, - передаёт слова известного в прошлом вратаря Vprognoze.ru.