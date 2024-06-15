Сборная Испании впервые за 16 лет владела мячом меньше соперника в официальном матче

Сборная Хорватии потерпела крупное поражение, но смогла прервать невероятную испанскую серию.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «красной фурии» – все голы были забиты в первом тайме. При этом команда Луиса де ла Фуэнте уступила по владению мячом – 47% против 53%. Как информирует Opta, это первый подобный случай с финального матча Евро-2008, когда Испания обыграла Германию, владея мячом 46% времени. С того и до сегодняшнего дня испанцы добивались более высокого показателя владения, чем у соперников, во всех официальных поединках – серия достигла 136 игр.

Во втором туре сборная Испании сыграет против Италии (20 июня), а Хорватия встретится с Албанией (19 июня).