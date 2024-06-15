Ветеранам здесь не место: пять лучших игроков матча Испания – Хорватия

Разгром команды Хорватии со счётом 3:0, вау! Итоговый результат выглядит отлично для любой команды, тем более, для строящейся Испании Луиса де ла Фуэнте. Однако под капотом много проблем, даже в откровенно неудачном матче «шашечные» наиграли на гол-другой. А почему же не забили? Потому что в воротах «красной фурии» находился Унай Симон. Он и ещё четыре его соотечественника попали в список пяти лучших игроков матча.

Кто же там кроме голкипера? Давайте разбираться. Пройдёмся по пяти самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 46:54, удары по воротам – 12:15, в створ – 5:5, угловые – 5:0. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ МАТЧА ИСПАНИЯ – ХОРВАТИЯ

АЛЬВАРО МОРАТА – 7,5. Капитан сборной Испании отлично открывался за спину, рывками замучил Шутало и Понграчича, постоянно находил зоны между ними. Именно умное движение Альваро «разбудило» первую голевую атаку «красной фурии». Мог и дубль оформлять Мората, но по традиции один из двух голевых моментов запорол.

ЛАМИН ЯМАЛЬ – 7,5. Автор самой молодой голевой передачи на чемпионатах Европы. Кажется, Ямаль перепишет ещё пару рекордов на этом Евро. Пока же он даёт Испании неплохой правый фланг – три ключевые передачи выполнил, одеяло на себя не тянул, в дриблинге не тонул. Точно переиграл в КПД Уильямса с противоположной бровки.

ДАНИ КАРВАХАЛЬ – 8,0. Дебютный матч на Евро – дебютный гол. Дани Карвахаль шикарно завершил клубный сезон, устроив переворот в финале Лиги чемпионов, его характер и испанцам сильно пригодился, когда хорваты попытались запустить камбэк. Шикарное завершение на стандарте Карвахаль приправил прямыми обязанностями: совершил два отбора, отлично подчищал на фланге за Ямалем.

УНАЙ СИМОН – 9,0. У этого матча должно быть два лучших игрока. Кроме созидания было и разрушение. Разрушение хорватских надежд, которым занимался Унай Симон. В активе голкипера три (!) предотвращенных гола, xG Хорватии – 2.48.

Самым ярким эпизодом конечно стал отражённый пенальти, но были ещё суперсейвы после ударов Брозовича и Крамарича.

ФАБИАН РУИС – 9,0. А теперь к созиданию. Именно этот человек сделал победу сборной Испании, а понадобилось ему три минуты. Сначала Фабиан Руис филигранной передачей организовал Морате выход один на один, а затем шикарно разобрался на дуге штрафной площади. На замахах убрал Модрича и Брозовича, а затем пробил в угол.

Фабиан Руис делит звание лучшего игрока матча с голкипером Унаем Симоном.