Сборная Испании установила рекорд, забив 10 голов Хорватии на чемпионатах Европы

В матче сборных Испании и Хорватии все вопросы были решены уже в первом тайме.

Команда Луиса де ла Фуэнте забила три безответных мяча усилиями Альваро Мораты, Фабиана Руиса и Даниэля Карвахаля, а после перерыва зрители голов не увидели. Согласно данным Opta, теперь на счету сборной Испании десять голов в поединках против Хорватии в рамках финальной стадии Евро – рекордный показатель. Впервые кому-либо удалось достичь двузначного количества забитых мячей на турнире против одного соперника.

20 июня сборная Испании сыграет против Италии в рамках второго тура группового этапа. Хорваты днём ранее встретятся со сборной Албании.