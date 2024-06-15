Назван лучший игрок матча Испания – Хорватия

В субботу, 15 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Хорватии.

Игра завершилась крупной победой испанцев со счетом 3:0. После финального свистка лучшим футболистом встречи был признан испанский хавбек Фабиан Руис.

28-летний игрок провел на поле все 90 минут. За это время он успел стать автором результативной передачи, а также сам отметился забитым мячом.

В следующем туре сборная Испании встретится с национальной командой Италии. Матч пройдет в четверг, 20 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.