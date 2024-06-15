Сборная Хорватии — первая, кто не забил на старте Евро-2024

В субботу, 15 июня, сборная Хорватии разгромно проиграла сборной Испании в матче первого тура чемпионата Европы – 2024.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0. Все свои голы испанцы забили в первой половине поединка.

Стоит сказать, что Хорватия стала первой командой, которой не удалось отличиться на старте чемпионата Европы. Игра Испании и Хорватии стала третьей на турнире. Ранее сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1, а Швейцария одолела венгров (3:1).

В 22:00 по московскому времени пройдет заключительный матч игрового дня, в котором Италия сыграет с Албанией. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.