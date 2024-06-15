Тадич: «Не думаю, что Англия недооценивает Сербию»

Атакующий полузащитник сборной Сербии Душан Тадич дал свой комментарий перед матчем 1-го тура чемпионата Европы – 2024 с Англией.

Напомним, встреча состоится завтра, 16 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- У нас большой опыт, Митрович и я оставили наследие в Англии, мы были важными игроками для команд, за которые играли. Англия - невероятная команда, но у меня нет ощущения, что они недооценивают нас, хотя они и являются фаворитами на победу в турнире, - сказал Тадич на пресс-конференции.

Напомним, Тадич ранее выступал в Англии за «Саутгемптон», а его партнёр по сборной Александар Митрович был игроком «Ньюкасла» и «Фулхэма».