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Чемпионат Европы по футболу 2024

Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии

15 Июня 2024 • 20:58 Комментировать (4)
Испания
3:0
Хорватия

Сборные Испании и Хорватии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 15 июня.

Протокол игры  
Испания3:0Хорватия
(1:0) Мората Альваро29'  
(2:0) Фабиан Руис32'  
(3:0) Карвахаль Даниэль45'  
Унай СимонКарвахаль ДаниэльЛе Норман РобенНачо ФернандесКукурелья МаркРодри Эрнандес  78' 87' (Субименди Мартин ( 87') Ямаль Ламин 86' (Торрес Ферран ( 86') Педри 59' (Ольмо Дани ( 59') Фабиан РуисУильямс Нико 68' (Мерино Микель ( 68') Мората Альваро 67' (Оярсабаль Микель ( 67')
Запасные: Лапорт ЭмерикГримальдо АлексБаэна АлексПерес АйосеНавас ХесусЛопес ФерминРайя ДавидВивиан ДаниэльРемиро АлехандроХоселу Санмартин
Ливакович ДоминикСтанишич ЙосипШутало ЙосипПонграчич МаринГвардиол ЙошкоМодрич Лука 65' (Пашалич Марио ( 65') Брозович МарселоКовачич Матео 65' (Сучич Лука ( 65') Майер ЛовроБудимир Анте 56' (Перишич Иван ( 56') Крамарич Андрей 72' (Петкович Бруно ( 72')
Запасные: Соса БорнаБатурина МартинПашалич МаркоВлашич НиколаЛабрович НедилькоИванушец ЛукаВида ДомагойПьяца МаркоЮранович ЙосипЭрлич МартинИвушич Ивица
15 июня. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

Первый топ-матч Евро-2024, первая «вкусная» афиша, достойная поздней стадии плей-офф. В группе «смерти» собрались Италия, Испания и Хорватия, вот двум последним командам и предстояло очным матчем открывать для себя турнир. В старте Испании вышли 16-летний Ламин Ямаль, тинейджер Нико Уильямс из «Атлетика», Педри за «Барселоны». А опыта и веса им добавляли Родри и Фабиан Руис, на острие атаки появился Альваро Мората.

Хорваты взяли опытом, полузащита Модрич, Брозович, Ковачич внушала страх на бумаге. Но на деле всё получилось иначе. Уж слишком спокойный план на игру выбрали «шашечные», хотели отсидеться и решить на опыте. Не тут-то было, давление Испании было стерильным (разведывательным) только в первой половине тайма. Потом началось избиение.

Фабиан Руис шикарной передачей из центрального круга забросил мяч на ход Альваро Морате. Форвард сборной Испании оторвался от опекуна и реализовал выход один на один с Ливаковичем – 1:0. Проходит всего три минуты и Фабиан Руис исполняет ещё один шедевр. На дуге штрафной площади он принимает мяч от Педри, на замахе убирает Модрича, потом Брозовича и бьёт точно в угол – 2:0.

Только после этого у Хорватии был робкий шанс в игру вернуться. Сумбурная атака через центр привела к отскоку на дугу штрафной площади, откуда пробил Брозович. Мяч летел под штангу, но Симон в броске потащил. А добивание Ловро Маера полетело в сетку с внешней стороны. Вместо камбэка последовал разгром ещё до перерыва. На второй добавленной минуте Уильямс заработал угловой, последовал розыгрыш, Ямаль навесил к ближней штанге, а Карвахаль всех опередил – 3:0.

Второй тайм стал формальностью, но начался очень интересно. Обязаны были испанцы увеличивать преимущество после разящей атаки: Педри в штрафной площади отыскал Ямаля, Ламин без шансов для Ливаковича пробил в угол, однако голкипер каким-то чудом парировал ногой. Мог исправиться Ямаль в следующей же атаке, после розыгрыша углового выпилив прострелил в бедро Морате. От Альваро мяч чуть не залетел в сетку, в сантиметре от стойки проскакал.

А хорваты ответ приготовили в очередной сумбурной атаке. И опять сокрушительный удар из убойной дистанции парирован – Симон спас после выстрела Крамарича. Ещё и добивание Станишича с линии вратарской случилось, теперь уже Кукурелья выручил на «ленточке». Игра успокоилась до последней десятиминутки, когда Перишич выскочил на Симона. Нагнал хорвата Родри и легонько толкнул в спину. Но этого хватило для падения и пенальти.

Только для гола не хватило. Унай Симон парировал удар Петковича с «точки», Перишич первым успел к мячу и вновь покатил на Бруно, который уже расстрелял пустой створ. Но Иван до удара рванул в штрафную площадь, так что и пенальти не реализован, и гол – не засчитан. Счёт первого тайма так и остался гореть на табло, сборная Испании начинает Евро-2024 разгромной победой.

Справедливый разгром?
Конечно Нет, хорваты должны были размочить счёт
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Комментарии (4) Все комментарии
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cabo verde
15 Июня 2024 в 21:04
единственная причина по которой испания выиграла - возраст
будь ветераны модрич и ко помоложе годика на 4 - затолкали бы банок 3-4 в эту пародию на сборную испании
в целом команда у красных не сильно изменилась с чм 2022
тот же ватокат с предсказуемыми прострелами, те же клоуны в составе
на одном родри с карвахалем далеко не уедут
но из группы выдут
shatun29
15 Июня 2024 в 21:11
Даже с ветеранами счёт не отображает происходящее. Бывает такое что не хочет мяч в ворота идти )))))).
cabo verde
15 Июня 2024 в 21:34
да даже если бы зашел, испанцы все равно выиграли бы, успевали они и назад отходить и забегать вперед
но уровень технике несопоставимо выше у хорватов.... но возраст... скорости
CELTIC FROST
15 Июня 2024 в 21:54
неужто техника ощутима ниже у испанцев. чем у хорватов? матч не видел. просто удивительно такое читать. по такой тем более игре. Так-то испанцы издавна ассоциируются с технарями...
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