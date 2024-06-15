Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии

Сборные Испании и Хорватии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 15 июня.

Первый топ-матч Евро-2024, первая «вкусная» афиша, достойная поздней стадии плей-офф. В группе «смерти» собрались Италия, Испания и Хорватия, вот двум последним командам и предстояло очным матчем открывать для себя турнир. В старте Испании вышли 16-летний Ламин Ямаль, тинейджер Нико Уильямс из «Атлетика», Педри за «Барселоны». А опыта и веса им добавляли Родри и Фабиан Руис, на острие атаки появился Альваро Мората.

Хорваты взяли опытом, полузащита Модрич, Брозович, Ковачич внушала страх на бумаге. Но на деле всё получилось иначе. Уж слишком спокойный план на игру выбрали «шашечные», хотели отсидеться и решить на опыте. Не тут-то было, давление Испании было стерильным (разведывательным) только в первой половине тайма. Потом началось избиение.

Фабиан Руис шикарной передачей из центрального круга забросил мяч на ход Альваро Морате. Форвард сборной Испании оторвался от опекуна и реализовал выход один на один с Ливаковичем – 1:0. Проходит всего три минуты и Фабиан Руис исполняет ещё один шедевр. На дуге штрафной площади он принимает мяч от Педри, на замахе убирает Модрича, потом Брозовича и бьёт точно в угол – 2:0.

Только после этого у Хорватии был робкий шанс в игру вернуться. Сумбурная атака через центр привела к отскоку на дугу штрафной площади, откуда пробил Брозович. Мяч летел под штангу, но Симон в броске потащил. А добивание Ловро Маера полетело в сетку с внешней стороны. Вместо камбэка последовал разгром ещё до перерыва. На второй добавленной минуте Уильямс заработал угловой, последовал розыгрыш, Ямаль навесил к ближней штанге, а Карвахаль всех опередил – 3:0.

Второй тайм стал формальностью, но начался очень интересно. Обязаны были испанцы увеличивать преимущество после разящей атаки: Педри в штрафной площади отыскал Ямаля, Ламин без шансов для Ливаковича пробил в угол, однако голкипер каким-то чудом парировал ногой. Мог исправиться Ямаль в следующей же атаке, после розыгрыша углового выпилив прострелил в бедро Морате. От Альваро мяч чуть не залетел в сетку, в сантиметре от стойки проскакал.

А хорваты ответ приготовили в очередной сумбурной атаке. И опять сокрушительный удар из убойной дистанции парирован – Симон спас после выстрела Крамарича. Ещё и добивание Станишича с линии вратарской случилось, теперь уже Кукурелья выручил на «ленточке». Игра успокоилась до последней десятиминутки, когда Перишич выскочил на Симона. Нагнал хорвата Родри и легонько толкнул в спину. Но этого хватило для падения и пенальти.

Только для гола не хватило. Унай Симон парировал удар Петковича с «точки», Перишич первым успел к мячу и вновь покатил на Бруно, который уже расстрелял пустой створ. Но Иван до удара рванул в штрафную площадь, так что и пенальти не реализован, и гол – не засчитан. Счёт первого тайма так и остался гореть на табло, сборная Испании начинает Евро-2024 разгромной победой.