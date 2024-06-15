​Влахович: «Кейн - один из лучших в мире»

Сборная Сербии готовится провести свой первый матч на начавшемся чемпионате Европы, и противостоять ей будет вице-чемпион континента - сборная Англии. Лидера сербской сборной Душана Влаховича, нападающего туринского «Ювентуса», спросили про то, как он относится к Гарри Кейну - капитану английской сборной:

- Кейн - один из лучших нападающих в мире. Но я не хотел бы сравнивать себя с ним. Мне ни к чему такое давление и такие ожидания, - заявил Влахович в предматчевом интервью.

Напомним, что сборные Сербии и Англии сыграют между собой в воскресенье вечером, матч начнётся в 22 часа по московскому времени.